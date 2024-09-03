Минобороны - о ракетном ударе по Полтаве: Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы
На данный момент известно о 41 погибшем
фото из свободных источников
В Минобороны прокомментировали ракетный удар РФ по Полтаве.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу", - говорится в сообщении.
В министерстве выразили соболезнования семьям погибших.
"Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы", - добавили там.
Ранее сообщалось, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погиб 41 человек, а 180 ранены.
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