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Завод УАФ по изготовлению искусственных полей был уничтожен в результате российских обстрелов Краматорска. ФОТО

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В результате пожара сгорело и имущество завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей

Завод УАФ по изготовлению искусственных полей был уничтожен в результате российских обстрелов Краматорска. ФОТО

ua.tribuna.com

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Завод УАФ по производству искусственных полей, который расположен в Краматорске, уничтожен в результате обстрела россиянами.

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В ночь с 25 на 26 июля 2024 года Россия нанесла ракетный удар по промзоне Краматорска, в результате чего возник пожар на территории Старокраматорского машиностроительного завода. В результате пожара сгорело и имущество завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей, которое теперь не подлежит восстановлению. Суммарная балансовая стоимость поврежденного оборудования составляет более 107 миллионов гривен.

Все это имущество находилось под арестом с 2020-го, когда открыли одно из уголовных производств против Андрея Павелко, потому что оно является вещественным доказательством. Следствие против Павелко и бывшего генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого продолжается.

Напомним, что именно завод по производству искусственных полей стал одной из причин возбуждения уголовных дел против бывшего президента ассоциации Андрея Павелко и генсека Ассоциации Юрия Записоцкого.

Оба бывших функционера подозреваются в организации схемы по хищению государственных средств, выделенных в 2017-м на бюджетную программу "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", которую они осуществляли с помощью этого завода УАФ.

Завод УАФ по изготовлению искусственных полей был уничтожен в результате российских обстрелов Краматорска. ФОТО - изображение 1
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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