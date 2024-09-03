Завод УАФ по изготовлению искусственных полей был уничтожен в результате российских обстрелов Краматорска. ФОТО
В результате пожара сгорело и имущество завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей
ua.tribuna.com
Завод УАФ по производству искусственных полей, который расположен в Краматорске, уничтожен в результате обстрела россиянами.
В ночь с 25 на 26 июля 2024 года Россия нанесла ракетный удар по промзоне Краматорска, в результате чего возник пожар на территории Старокраматорского машиностроительного завода. В результате пожара сгорело и имущество завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей, которое теперь не подлежит восстановлению. Суммарная балансовая стоимость поврежденного оборудования составляет более 107 миллионов гривен.
Все это имущество находилось под арестом с 2020-го, когда открыли одно из уголовных производств против Андрея Павелко, потому что оно является вещественным доказательством. Следствие против Павелко и бывшего генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого продолжается.
Напомним, что именно завод по производству искусственных полей стал одной из причин возбуждения уголовных дел против бывшего президента ассоциации Андрея Павелко и генсека Ассоциации Юрия Записоцкого.
Оба бывших функционера подозреваются в организации схемы по хищению государственных средств, выделенных в 2017-м на бюджетную программу "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", которую они осуществляли с помощью этого завода УАФ.
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