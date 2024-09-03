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Украинские арбитры рассудят матч отбора молодежного Евро-2025 Исландия – Дания

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Главным арбитром выступит Алексей Деревинский

Украинские арбитры рассудят матч отбора молодежного Евро-2025 Исландия – Дания

Фото: ФК Рух

Украиснкая бригада арбитров будет работать на отборочном матче Евро-2025 (U-21) в группе I Исландия – Дания.

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Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда.

Отметим, что поединок состоится 6 сентября в Рейкьявике.

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Алексей Деревинский
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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