В Полтаве количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены

Количество погибших в результате российского удара баллистикой по институту в Полтаве возросло до 51, еще 219 человек ранены.

В 18:20 Офис генпрокурора сообщил, что погибших в результате атаки уже 51. Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, 3 сентября вооруженные силы РФ осуществили воздушную атаку по Полтаве предварительно двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.

В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.