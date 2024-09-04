Зеленский: Украина будет удерживать территорию Курской области, пока не склонит Путина к переговорам
Эта территория является неотъемлемой частью "плана победы" до завершения войны
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Украина будет удерживать захваченные территории Курской области РФ, пока не заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Об этом президент сказал в интервью NBC News.
"Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью "плана победы" до завершения войны. Президент добавил, что он представит это предложение международным партнерам, в частности США.
"Сейчас она нам нужна", - сказал Зеленский о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.
Также глава государства сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.
"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - сказал украинский лидер.
Также Зеленский сказал, что администрация президента США Джо Байдена не знала о подготовке Украины к операции в Курской области. Планирование, по его словам, осуществлялось в строгой тайне.
"Да, мы никому не сообщали. И дело не в недоверии", - подчеркнул Зеленский, добавив, что контрнаступление ВСУ прошлым летом провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и анонсировали, давая россиянам время подготовиться.
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