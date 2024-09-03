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Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах

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Предварительно, враг применил КАБ

Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

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Об этом информирует пресс-служба Сумской ОГА.

"Предварительно, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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