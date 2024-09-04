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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук подала в отставку

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Причины не поясняются

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук подала в отставку

Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вечером 3 сентября сообщила, что подала заявление об отставке.

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Об этом Верещук сообщила в Facebook.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!", - написала Верещук.

Также председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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