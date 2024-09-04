Журналист заявил, получал ли Скрипник в Металлисте 1925 года 60 тысяч евро

Михаил Спиваковский раскрыл ориентировочные финансовые условия экс-тренера харьковского клуба.

“Из того, что я сейчас понимаю, то Скрипник, считавшийся одним из главных кандидатов на возможное возвращение в “Зарю”, сейчас взял паузу на отдых. Он ему действительно, мне кажется, нужен".