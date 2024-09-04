Журналист заявил, получал ли Скрипник в Металлисте 1925 года 60 тысяч евро
Сумма существенно завышена
metalist1925.com
Михаил Спиваковский раскрыл ориентировочные финансовые условия экс-тренера харьковского клуба.
“Из того, что я сейчас понимаю, то Скрипник, считавшийся одним из главных кандидатов на возможное возвращение в “Зарю”, сейчас взял паузу на отдых. Он ему действительно, мне кажется, нужен".
“Я не думаю, что глобальная проблема в зарплате, о чем кто-то сообщал. Мол, Скрипник зарабатывал в "Металлисте 1925" 60 тысяч евро чистыми. Это полный бред, абсолютно. Насколько я знаю, это была сумма примерно вдвое меньше”, – сказал журналист в программе YouTube-канала “ТаТоТаке”.
В трех стартовых турах "желто-синие" набрали 2 очка.
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