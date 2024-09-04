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Журналист заявил, получал ли Скрипник в Металлисте 1925 года 60 тысяч евро

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Сумма существенно завышена

Журналист заявил, получал ли Скрипник в Металлисте 1925 года 60 тысяч евро

metalist1925.com

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Михаил Спиваковский раскрыл ориентировочные финансовые условия экс-тренера харьковского клуба.

“Из того, что я сейчас понимаю, то Скрипник, считавшийся одним из главных кандидатов на возможное возвращение в “Зарю”, сейчас взял паузу на отдых. Он ему действительно, мне кажется, нужен".

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“Я не думаю, что глобальная проблема в зарплате, о чем кто-то сообщал. Мол, Скрипник зарабатывал в "Металлисте 1925" 60 тысяч евро чистыми. Это полный бред, абсолютно. Насколько я знаю, это была сумма примерно вдвое меньше”, – сказал журналист в программе YouTube-канала “ТаТоТаке”.

В трех стартовых турах "желто-синие" набрали 2 очка.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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