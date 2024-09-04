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РФ потеряла более 620 тысяч военных на войне в Украине - Генштаб

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Существенные потери и в технике

РФ потеряла более 620 тысяч военных на войне в Украине - Генштаб

Генштаб

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1390 оккупантов, 7 танков и 30 артсистем.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на утро 4 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 620350 (+1390) человек,
  • танков - 8618 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 17694 (+30) ед,
  • РСЗО - 1177 (+0) ед,
  • средства ПВО - 940 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43),
  • крылатые ракеты - 2580 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед,
  • специальная техника - 3014 (+12).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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