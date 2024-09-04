РФ потеряла более 620 тысяч военных на войне в Украине - Генштаб
Существенные потери и в технике
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1390 оккупантов, 7 танков и 30 артсистем.
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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на утро 4 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 620350 (+1390) человек,
- танков - 8618 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 17694 (+30) ед,
- РСЗО - 1177 (+0) ед,
- средства ПВО - 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43),
- крылатые ракеты - 2580 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед,
- специальная техника - 3014 (+12).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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