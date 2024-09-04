Во Львове после ночной атаки пострадало более 35 человек - мэр города Садовый
К сожалению, цифра может быть не окончательной
Андрій Садовий
По состоянию на 8:00 во Львове более 35 человек получили медицинскую помощь. Несколько из них в тяжелом состоянии, в том числе 5 детей. Три человека погибли.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Поражены 50 домов. Большинство - в центре города. Из 6 домов людей точно отселят. Две школы сегодня не будут работать, ведь там повылетали окна. Также в городе поражены два медицинских объекта. ГСЧС работают, все коммунальщики работают, продолжается разбор завалов. Какая ситуация будет в дальнейшем, трудно спрогнозировать, но все работают", - отметил чиновник.
Напомним, российские оккупационные войска утром 4 сентября нанесли очередную ракетно-дроновую атаку на Украину.
По свидетельствам очевидцев, около 5.40 над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево. Над городом поднимается дым.
Также Россия поднимала два МиГ-31 и запускала несколько ракет «Кинжал». По данным Воздушных сил, аэробаллистические ракеты двигались в направлении Львовщины.
Сразу после предупреждения руководителя области Максима Козицкого об угрозе "Кинжала" для Львова в 5.46 в городе раздался очень громкий звук и тряслись стены.
"Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО", - сообщал также мэр Львова Андрей Садовый.
Кроме того, Россия этой ночью запускала беспилотники "шахеды", часть которых ударила возле Львова и пролетала над городом.
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