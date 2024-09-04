Силы ПВО ночью сбили 7 ракет и 22 шахеда
Сбиты все дроны и Искандеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 4 сентября 2024 года враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщили Воздушные Силы в Telegram.
В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл;
- 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области - рф;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
- 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (районы пусков Курская обл. - рф).
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Шесть ударных беспилотников локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ), один - улетел в Беларусь.
Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
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