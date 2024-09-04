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Силы ПВО ночью сбили 7 ракет и 22 шахеда

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Сбиты все дроны и Искандеры

Силы ПВО ночью сбили 7 ракет и 22 шахеда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 4 сентября 2024 года враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили Воздушные Силы в Telegram.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:

  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл;
  • 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области - рф;
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
  • 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (районы пусков Курская обл. - рф).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • 4 крылатые ракеты Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Шесть ударных беспилотников локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ), один - улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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