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Кулеба подал в отставку с должности главы МИД - Стефанчук

Общие новости
Кулеба подал в отставку с должности главы МИД - Стефанчук

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук и прикрепил скрин заявления.

Кроме Кулебы, сейчас в отставку уже подали:

  • глава Минстратегпрома Александр Камышин
  • глава Минюста Денис Малюська
  • глава Минприроды Руслан Стрелец
  • вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина
  • вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук

По данным источников РБК-Украина, планируются следующие назначения:

  • в Минстратегпром - Сергей Боев или Герман Сметанин
  • в МИД - Андрей Сибига
  • в Минюст - Ольга Стефанишина
  • в Минприроды - Светлана Гринчук
  • в Минагро - Виталий Коваль
  • в Минспорта - Матвей Бедный (сейчас он и.о.)
  • в Минкульт - Николай Точицкий
  • Минрегион может возглавить Алексей Кулеба

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Опубликовал: Александр Бураков
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