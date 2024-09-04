Рада отказалась снять Безуглую с должности заместителя главы оборонного комитета
Мар’яна Безугла / Facebook
Верховная рада не поддержала снятие депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
За увольнение Безуглой проголосовали 205 нардепов:
- из Слуги народа решение поддержали 124 голосами "за";
- из Европейской Солидарности - 17;
- из Батькивщины - 15;
- из ОПЗЖ - 0;
- из Голоса - 12;
- из Майбутнього - 9;
- среди внефракционных увольнение Безуглой поддержали шесть нардепов.
По словам Железняка, за включение вопроса по Безуглой в повестку дня были 278 нардепов. Но уже во время самого голосования за постановление удалось собрать всего 205 голосов. Это означает, что Безуглая остается заместителем председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности.
15 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
17 июля Безуглая объявила, что по собственному заявлению вышла из фракции "Слуги народа". Свое решение она объяснила тем, что не понимает приоритетов коллег по Комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, а также обвинила депутатов фракции «Слуга народа» в том, что они «подковерно объединяются с оппозицией в вопросах саботажа».
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