Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве.

Об этом сообщает Офис президента.

В этом году Ирландия обязалась выделить Украине 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 млн евро на гуманитарную помощь.

Дублин также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и в дальнейшем будет участвовать в коалиции по разминированию.

Кроме того, Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных Сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Среди прочего, некоторые блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС.

Отмечается, что Ирландия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию.

Кроме того, Дублин обязался продолжать прилагать дипломатические усилия для имплементации "формулы мира" и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов "формулы". В частности, речь идет о работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Как отметил Офис президента, с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн евро