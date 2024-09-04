Россия будет повышать градус эскалации - Подоляк
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. "У России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две и так далее. Это можно предотвратить, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно в восточных и юго-восточных регионах. Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах. Должны зафиксировать, что, к сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и к гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию у России нет", - сказал Подоляк.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
04.09.2024 в 16:31
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Не аренда. Источник раскрыл условия перехода Герреро из Зари в Динамо
- СМИ: Звездный форвард Зари перейдет в Динамо
- Вацко – о матче киевлян с ЛНЗ: Арбитр очень хотел найти пенальти в пользу Динамо
- Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
- Во Львове после ночной атаки пострадало более 35 человек - мэр города Садовый
- Журналист – о новом премировании в Колосе: Футболисты могут заработать в 5-6 раз больше, чем по старой системе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1