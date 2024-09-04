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Россия будет повышать градус эскалации - Подоляк

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Россия будет повышать градус эскалации - Подоляк

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"У России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две и так далее. Это можно предотвратить, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно в восточных и юго-восточных регионах.

Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах.

Должны зафиксировать, что, к сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и к гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию у России нет", - сказал Подоляк.
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Украина Россия Михаил Подоляк война с россией
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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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aleks68
04.09.2024 в 16:31
балабол от зелёных .....
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Комментарии 1
aleks68
04.09.2024 в 16:31
балабол от зелёных .....
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