Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук остается на должности

Сегодня, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Верховная Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа. Министр отчитался о своей работе в зале парламента.

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Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.

Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.

ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.

За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.