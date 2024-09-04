Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук остается на должности
За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы Рада пока не голосовала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Верховная Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа. Министр отчитался о своей работе в зале парламента.
Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.
Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.
ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.
За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.
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