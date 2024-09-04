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Шольц: Германия заказала для Украины 17 систем IRIS-T, 7 из них уже переданы

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А до 2026 года Украина должна получит от Германии 24 системы

Шольц: Германия заказала для Украины 17 систем IRIS-T, 7 из них уже переданы

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеГермания до конца года передаст Украине еще 4 системы ПВО IRIS-T

Об этом сообщает Bloomberg.

В своем выступлении на базе немецких ВВС Шольц сказал, что закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны "Небесный щит", в которой участвует 21 страна.

Также он заявил о заказе 17 систем IRIS-T для Украины. Агентство DPA уточняет, что речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

Немецкий канцлер заявил, что эти системы помогли сбить более 250 российских ракет, дронов и беспилотников и спасти много жизней. Четыре из них – по две средней и малой дальности – будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего, пообещал он.

"Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается", – подчеркнул Шольц.

Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.

Напомним, в прошлом месяце официальный Берлин подтвердил передачу Киеву системы ПВО IRIS-T ближнего действия.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:52
Нужны еще самолеты. Много самолетов! Я помню Швеция и Франция обещала дать сразу свои как только Ф-16 начнут поступать в Украину. Так где же они??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:52
Нужны еще самолеты. Много самолетов! Я помню Швеция и Франция обещала дать сразу свои как только Ф-16 начнут поступать в Украину. Так где же они??
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
04.09.2024 в 21:12
...це тайна катсап... ми тобі не скажем... бо ти розкажеш кадирівцям, які тебе петрушать в бєлгороді....
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