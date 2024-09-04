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Рада не голосовала за отставку Кулебы. Голосов не хватило, а 12 депутатов от экс-ОПЗЖ ушли на день рождения Григория Суркиса

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За отставку министра иностранных дел собираются голосовать в четверг

Рада не голосовала за отставку Кулебы. Голосов не хватило, а 12 депутатов от экс-ОПЗЖ ушли на день рождения Григория Суркиса

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября, Верховная Рада должна была голосовать по отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Впрочем, голосование так и не состоялось.

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Как сообщает журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, в партии "Слуга народа", у которой есть большинство в ВР, могло не хватить голосов – не все присутствовали в зале, чтобы собрать необходимое количество для голосования.

Помочь добрать голоса могли бы депутаты, ранее представлявшие запрещенную в Украине ОПЗЖ, но часть из них (12) пошла на празднование дня рождения Григория Суркиса, которому сегодня исполнилось 75 лет.

В итоге, Рада перенесла голосование по отставке Кулебы на завтра, 5 сентября.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 20:29
Хочу прислать кремлевскому ублюдку суркису на ДР торт с бомбой! Где можно заказать такой??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 20:29
Хочу прислать кремлевскому ублюдку суркису на ДР торт с бомбой! Где можно заказать такой??
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
04.09.2024 в 21:08
... хороша ідея "кадирівська козочка" ! .. коли підеш до кадирівців на "сеанс кохання" - попроси бомбу в якогось бородатого козойоба... а як передати сюди - побазарим пізніше... або може ти рішишся здатись СБУ за наведення ракет на Харків... Тоді з собою забереш...
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