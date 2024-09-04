Рада не голосовала за отставку Кулебы. Голосов не хватило, а 12 депутатов от экс-ОПЗЖ ушли на день рождения Григория Суркиса
За отставку министра иностранных дел собираются голосовать в четверг
fcdynamo.com
Сегодня, 4 сентября, Верховная Рада должна была голосовать по отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Впрочем, голосование так и не состоялось.
Как сообщает журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, в партии "Слуга народа", у которой есть большинство в ВР, могло не хватить голосов – не все присутствовали в зале, чтобы собрать необходимое количество для голосования.
Помочь добрать голоса могли бы депутаты, ранее представлявшие запрещенную в Украине ОПЗЖ, но часть из них (12) пошла на празднование дня рождения Григория Суркиса, которому сегодня исполнилось 75 лет.
В итоге, Рада перенесла голосование по отставке Кулебы на завтра, 5 сентября.
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