Ашур, Пономарев, Вишняк, Гай, Кучер и еще рад тренеров получили дипломы Pro
УАФ выпустила очередной выпуск лучших тренеров
Фото Андрія Ющака - УАФ
В Киеве прошло вручение тренерских PRO-дипломов УЕФА целой группе специалистов. Лицензии вручали первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Павел Бойчук и директор центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин.
Обучение, включавшее как теоретические, так и практические сессии, группа начала в декабре 2022 года.
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На церемонии группа присутствовала в полном составе:
- Алексей Антонов ("Александрия")
- Имад Халед Ашур ("Полесье")
- Анатолий Биляй ("Левый берег")
- Владислав Бурлака ("Диназ")
- Ярослав Вишняк ("Колос")
- Алексей Гай ("Шахтер")
- Тарас Гвоздик
- Игорь Ермаков ("Карпаты")
- Денис Колчин ("Рух")
- Виталий Костышин ("Подолье")
- Сергей Кравченко ("Александрия")
- Александр Кучер
- Виталий Пономарев ("Рух")
- Владимир Попов ("Ингулец")
- Оскар Ратулутра ("Шахтер")
- Виталий Разгон ("Чайка")
- Сергей Симоненко ("Александрия")
- Денис Хомутов ("Алмалик", Узбекистан)
- Иван Шуга ("Рух")
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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