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Ашур, Пономарев, Вишняк, Гай, Кучер и еще рад тренеров получили дипломы Pro

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УАФ выпустила очередной выпуск лучших тренеров

Ашур, Пономарев, Вишняк, Гай, Кучер и еще рад тренеров получили дипломы Pro

Фото Андрія Ющака - УАФ

В Киеве прошло вручение тренерских PRO-дипломов УЕФА целой группе специалистов. Лицензии вручали первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Павел Бойчук и директор центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин.

Обучение, включавшее как теоретические, так и практические сессии, группа начала в декабре 2022 года.

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На церемонии группа присутствовала в полном составе:

  • Алексей Антонов ("Александрия")
  • Имад Халед Ашур ("Полесье")
  • Анатолий Биляй ("Левый берег")
  • Владислав Бурлака ("Диназ")
  • Ярослав Вишняк ("Колос")
  • Алексей Гай ("Шахтер")
  • Тарас Гвоздик
  • Игорь Ермаков ("Карпаты")
  • Денис Колчин ("Рух")
  • Виталий Костышин ("Подолье")
  • Сергей Кравченко ("Александрия")
  • Александр Кучер
  • Виталий Пономарев ("Рух")
  • Владимир Попов ("Ингулец")
  • Оскар Ратулутра ("Шахтер")
  • Виталий Разгон ("Чайка")
  • Сергей Симоненко ("Александрия")
  • Денис Хомутов ("Алмалик", Узбекистан)
  • Иван Шуга ("Рух")
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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