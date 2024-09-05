"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ", - Ирина Верещук переходит работать в Офис президента
Правда, про отставку министра Рада еще н проголосовала
Getty Images / Global Images Ukraine
Подавшая в отставку министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук переходит работать в Офис президента.
Об этом она написала вечером в среду, 4 сентября, в своем Telegram-канале.
"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность замглавы ОПУ. Служу народу Украины!" — говорится в сообщении.
Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от Верещук об отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
В среду, 4 сентября, стало известно, что увольнение министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук не набрало нужного количества голосов во время голосования в Раде.
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