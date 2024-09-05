  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ", - Ирина Верещук переходит работать в Офис президента
В тренде

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ", - Ирина Верещук переходит работать в Офис президента

Общие новости

Правда, про отставку министра Рада еще н проголосовала

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ", - Ирина Верещук переходит работать в Офис президента

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Подавшая в отставку министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук переходит работать в Офис президента.

Об этом она написала вечером в среду, 4 сентября, в своем Telegram-канале.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность замглавы ОПУ. Служу народу Украины!" — говорится в сообщении.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от Верещук об отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

В среду, 4 сентября, стало известно, что увольнение министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук не набрало нужного количества голосов во время голосования в Раде.

По теме
yellow-arrow
Украинка Киченок и латышка Остапенко вышли в финал US Open
yellow-arrow
Ашур, Пономарев, Вишняк, Гай, Кучер и еще рад тренеров получили дипломы Pro
yellow-arrow
Зеленский: Все определенные задачи Курской операции реализовываются
Ирина Верещук война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости