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Номинация Довбика на ЗМ, трансфер Осимхена и новый форвард для ДК. Главные новости за 4 сентября

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 4 сентября

Номинация Довбика на ЗМ, трансфер Осимхена и новый форвард для ДК. Главные новости за 4 сентября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 4 сентября.

Номинация Довбика

Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч-2024. Кроме украинца на награду было номинировано еще 29 футболистов, включая Джуда Беллингема, Родри и Ламина Ямаля. Это первая номинация украинца на ЗМ с 2006-го года, когда Андрей Шевченко попал в тридцатку лучших.

Лунин – среди лучших киперов

В свою очередь Андрей Лунин был номинирован на приз Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу сезона. Голкипер "Реала" попал в число 10 лучших на своей позиции по мнению France Football. Среди главных претендентов – Джиджи Доннарумма, Майк Меньян, Ян Зоммер и Гиорги Мамардашвили.

Осимхен едет в Турцию

Виктор Осимхен так не хотел оставаться в Неаполе, что решился на переезд в Турцию. Местный "Галатасарай" арендовал нигерийца на ближайший сезон. Опция выкупа контракта не предусмотрена. Просто безумие. Напомним, "Галатасарай" станет одним из соперников "Динамо" в Лиге Европы.

Подмена для Ваната

"Динамо" добавило глубины на позицию центрфорварда. Новым игроком киевлян стал Эдуардо Герреро. "Заря" выручит за своего игрока порядка 2 млн евро. Контракт на 5 лет. Герреро в прошлой кампании УПЛ отметился 9 голами в 23 поединках.

Иващенко уволен

"Оболонь" объявила об отставке Валерия Иващенко. Иващенко работал в структуре клуба более 10 лет, сначала с дублем, а затем в тренерском штабе, а в итоге в 2021-м году дослужился до главного тренера первой команды. Под руководством Иващенко "бело-зеленые" впервые в новейшей истории клуба вышли в УПЛ.

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