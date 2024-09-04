Украинка Киченок и латышка Остапенко вышли в финал US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

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В полуфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко из Латвии разгромили тандем Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова в двух сетах.

В финале на кортах Нью-Йорка украинско-латвийский дуэт сыграет против победительниц противостояния Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.

US Open 2024. Пары. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Чан Хао-Чин (Китай) / Вероника Кудерметова – 6:1, 6:2

Киченок впервые в карьере пробилась в финал USO. Для Людмилы это будет второй парный финал на турнирах Grand Slam.