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Бывший центрхав Динамо завершил карьеру

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Большую часть футбольного пути провел в Италии

Бывший центрхав Динамо завершил карьеру

Podrobnosti.ua

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38-летний Мигел Велозу повесил бутсы на гвоздь и обратился к болельщикам в соцсетях.

“После стольких лет на поле, после стольких битв, эмоций и побед пора проститься с футболом. Это было непростое решение, но сейчас самое время перевернуть страницу и начать новый раздел".

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"Вспоминая карьеру, я не могу не сказать, что это было поистине невероятное путешествие. Это были насыщенные и эмоциональные годы, которые я всегда буду хранить в памяти. Я хочу от всей души поблагодарить свою семью, всех товарищей по команде, с которыми я делил раздевалку, и всех тренеров, которые помогали мне расти. Но особую благодарность хочу выразить болельщикам. Вы даете мне силы и мотивацию каждый день, заставляя чувствовать себя частью чего-то большого”, – отметил экс-футболист.

Мигел защищал цвета "Динамо" с 2012 по 2016 год.

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Источник:
XSport
Опубликовал: Александр Симченко
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