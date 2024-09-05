Бывший центрхав Динамо завершил карьеру

38-летний Мигел Велозу повесил бутсы на гвоздь и обратился к болельщикам в соцсетях.

“После стольких лет на поле, после стольких битв, эмоций и побед пора проститься с футболом. Это было непростое решение, но сейчас самое время перевернуть страницу и начать новый раздел".

"Вспоминая карьеру, я не могу не сказать, что это было поистине невероятное путешествие. Это были насыщенные и эмоциональные годы, которые я всегда буду хранить в памяти. Я хочу от всей души поблагодарить свою семью, всех товарищей по команде, с которыми я делил раздевалку, и всех тренеров, которые помогали мне расти. Но особую благодарность хочу выразить болельщикам. Вы даете мне силы и мотивацию каждый день, заставляя чувствовать себя частью чего-то большого”, – отметил экс-футболист.