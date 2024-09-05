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ВСУ за сутки ликвидировали 1200 оккупантов - Генштаб

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ВСУ за сутки ликвидировали 1200 оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1 200 захватчиков, а также уничтожили 6 танков, 21 бронемашину и 31 артсистему.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 621 550 (+1 200) человек,
  • танков - 8 624 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 869 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 17 725 (+31) ед,
  • РСЗО - 1 177 (+0) ед,
  • средств ПВО - 940 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 4658 (+42) ед,
  • крылатых ракет - 2 587 (+7) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 044 (+37) ед,
  • специальной техники - 3 024 (+10) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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