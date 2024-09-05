ВСУ за сутки ликвидировали 1200 оккупантов - Генштаб
И более 150 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1 200 захватчиков, а также уничтожили 6 танков, 21 бронемашину и 31 артсистему.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 621 550 (+1 200) человек,
- танков - 8 624 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 16 869 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 17 725 (+31) ед,
- РСЗО - 1 177 (+0) ед,
- средств ПВО - 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 4658 (+42) ед,
- крылатых ракет - 2 587 (+7) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 044 (+37) ед,
- специальной техники - 3 024 (+10) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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