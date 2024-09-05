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Украинская ПВО сбила 60 ударных дронов

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Остальные 18 - потеряны

Украинская ПВО сбила 60 ударных дронов

Getty Images

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В ночь на 5 сентября 2024 года враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск).

Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под воздействием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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