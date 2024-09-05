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Путин: Мы не отказывались от переговоров, но на основе Стамбульских соглашений

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Методичка не меняется

Путин: Мы не отказывались от переговоров, но на основе Стамбульских соглашений

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о том, что Россия якобы "никогда не отказывалась вести с Украиной переговоры". Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", - сказал Путин.

Правитель оккупантов заявил, что посредником в потенциальных переговорах могли бы быть Китай, Бразилия, Индия. Он заявил, что у него с представителями этих стран «доверительные» отношения.

Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.

Однако в апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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Источник:
РИА Новости
Опубликовал: Александр Бураков
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