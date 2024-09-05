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Воспитанники Мункача подписали первые профессиональные контракты с украинскими клубами

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13 игроков подписали свои первые профессиональные контракты

Воспитанники Мункача подписали первые профессиональные контракты с украинскими клубами

Фото: mfa-munkach.com.ua

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В начале этого сезона 13 воспитанников "Мункач футбольной академии" подписали свои первые профессиональные контракты с украинскими клубами.

Из выпускников 2007 г.р. свои первые контракты с "Александрией" заключили Владислав Омельченко, Иван Антипенко, Тимофей Слободянюк. Ряды второлигового ФК "Ужгород" пополнил Владимир Шаленик.

С черкасским "ЛНЗ" U-19 и первые свои контракты подписали игроки младших возрастных категорий - Иван Лыч, Денис Бац, Шамиль Айдаров, Назар Смотрицкий, Даниил Сидорук, Владимир Великий, Максим Надьярный, Александр Щербаков.

На стадии подписания контракта с "Динамо" еще один воспитанник Станислав Онисько.

Ряды киевлян в составе команды U-16 пополнил Владимир Квиквиния. В состав донецкого "Шахтера" U-15 из Мункача перешли Александр Кравчук, Ростислав Кудла и Вадим Ганиговский.

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Источник:
Мункач футбольная академія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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