Рада уволила главу МИД Кулебу и вице-премьера Верещук

Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу и Ирину Верещук с их должностей в Кабмине: главы МИД и министра по вопросам реинтеграции.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отставку Кулебы поддержали 240 депутатов. По словам Железняка, глава внешнеполитического ведомства Кулеба не пришел в Верховную Раду перед голосованием.

Отметим, Кулеба работал министром иностранных дел Украины четыре года - с 4 марта 2020 года. По данным Bloomberg после увольнения из МИД Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", однако издание не называет конкретную должность.

Кроме того, депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли заявление Верещук об отставке. Теперь она перейдет в Офис президента.

Голоса за отставку Верещук при повторном рассмотрении вопроса отдали 255 нардепов.