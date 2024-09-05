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Рада уволила главу МИД Кулебу и вице-премьера Верещук

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Вскоре будет назначена замена

Рада уволила главу МИД Кулебу и вице-премьера Верещук

Колаж NV / Dmytro Kuleba / Ірина Верещук / Facebook

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Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу и Ирину Верещук с их должностей в Кабмине: главы МИД и министра по вопросам реинтеграции.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отставку Кулебы поддержали 240 депутатов. По словам Железняка, глава внешнеполитического ведомства Кулеба не пришел в Верховную Раду перед голосованием.

Отметим, Кулеба работал министром иностранных дел Украины четыре года - с 4 марта 2020 года. По данным Bloomberg после увольнения из МИД Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", однако издание не называет конкретную должность.

Кроме того, депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли заявление Верещук об отставке. Теперь она перейдет в Офис президента.

Голоса за отставку Верещук при повторном рассмотрении вопроса отдали 255 нардепов.

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Источник:
Ярослав Железняк
Опубликовал: Александр Бураков
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