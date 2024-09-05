Рада уволила главу МИД Кулебу и вице-премьера Верещук
Вскоре будет назначена замена
Колаж NV / Dmytro Kuleba / Ірина Верещук / Facebook
Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу и Ирину Верещук с их должностей в Кабмине: главы МИД и министра по вопросам реинтеграции.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Отставку Кулебы поддержали 240 депутатов. По словам Железняка, глава внешнеполитического ведомства Кулеба не пришел в Верховную Раду перед голосованием.
Отметим, Кулеба работал министром иностранных дел Украины четыре года - с 4 марта 2020 года. По данным Bloomberg после увольнения из МИД Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", однако издание не называет конкретную должность.
Кроме того, депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли заявление Верещук об отставке. Теперь она перейдет в Офис президента.
Голоса за отставку Верещук при повторном рассмотрении вопроса отдали 255 нардепов.
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