Зеленский: Операция на Курщине - это превентивный удар

Операция Украины в Курской области - это превентивный удар из-за нехватки дальнобойности, чтобы предотвратить создание Россией так называемых "буферных зон", рассказал президент Владимир Зеленский.

"Мы поняли, что они не остановятся. Они сделали прорыв на Харьковщине. Слава Богу, мы там их смогли остановить и не дали им оккупировать Харьков. А после этого у нас были сигналы, что они могут это сделать на севере. Сумщина, Черниговщина. И для нас это был бы очень серьезный вызов. Я знаю, что они не отказались от этих планов. И тогда мы поняли, что нам нужно провести операцию, чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы.

Есть разные действия, которые мы предусматривали и которые считаем, что нам нужно сделать, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства. На Харьковщине, а также на юге. На юге это мы говорим и о Запорожье, и Херсонское направление, а также Донбасс. Донбасс, Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению правильных шагов, - это была Курщина. Это и произошло", - сказал Зеленский.