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Зеленский: Операция на Курщине - это превентивный удар

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Зеленский: Операция на Курщине - это превентивный удар

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Операция Украины в Курской области - это превентивный удар из-за нехватки дальнобойности, чтобы предотвратить создание Россией так называемых "буферных зон", рассказал президент Владимир Зеленский.

"Мы поняли, что они не остановятся. Они сделали прорыв на Харьковщине. Слава Богу, мы там их смогли остановить и не дали им оккупировать Харьков. А после этого у нас были сигналы, что они могут это сделать на севере. Сумщина, Черниговщина. И для нас это был бы очень серьезный вызов. Я знаю, что они не отказались от этих планов. И тогда мы поняли, что нам нужно провести операцию, чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы.

Есть разные действия, которые мы предусматривали и которые считаем, что нам нужно сделать, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства. На Харьковщине, а также на юге. На юге это мы говорим и о Запорожье, и Херсонское направление, а также Донбасс. Донбасс, Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению правильных шагов, - это была Курщина. Это и произошло", - сказал Зеленский.

Напомним, что с 6 августа продолжаются боевые действия в Курской области РФ. Украинские войска прорвали границу и взяли под контроль тысячи квадратных километров. Речь идет о более сотни населенных пунктов, в том числе и город Суджа. Там находится несколько важных объектов, включая газовую станцию, через которую идет транзит газа в Европу.

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Источник:
NBC News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
05.09.2024 в 15:35
Чотири позиції....
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
05.09.2024 в 15:35
Чотири позиції....
Ответить
0
0

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