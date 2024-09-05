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Рада назначила нового министра иностранных дел Украины

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Им стал Андрей Сибига

Рада назначила нового министра иностранных дел Украины

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 258 нардепов.

Что известно об Андрее Сибиге

На дипломатических должностях начал работать в 1997 году.

В 1997-1998 гг. атташе, третий, потом - второй секретарь Министерства иностранных дел Украины. Также работал первым секретарем МИД.

С 1998-го по 2002 год занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

С 2003-го по 2008-й - занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (позже - Департаменте) МИД. Был начальником отдела и заместителем директора департамента.

Также Сибига работал советником-посланником посольства Украины в Польше. Был директором Департамента консульской службы МИД.

С 2016 по 2021 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.

В мае 2021 года Сибигу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

С 2024 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

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Комментарии
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aleks68
05.09.2024 в 16:38
шило на мыло.у зелёных .....всё решает завхоз или и.о. президента ермак.ведёт переговоры,решает все вопросы именно этот ......все эти министры до одного места
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Комментарии 1
aleks68
05.09.2024 в 16:38
шило на мыло.у зелёных .....всё решает завхоз или и.о. президента ермак.ведёт переговоры,решает все вопросы именно этот ......все эти министры до одного места
Ответить
1
0

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