Зеленский: При ударе РФ по Полтаве ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище
На данный момент известно о 55 погибших и 328 пострадавших
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, попавшие в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.
Об этом Зеленский сказал в интервью для NBC News, которое записывалось 3 сентября в день обстрела Полтавы.
Это был ракетный удар. Просчитан удар. Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище.
Сейчас считается, что многие были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя", - сказал Зеленский.
Напомним, что россияне 3 сентября нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава.
5 сентября, по данным ГСЧС, было известно о 55 погибших и 328 пострадавших . Спасатели продолжают работу, под завалами может находиться еще 5 человек.
Сухопутные войска проводят расследование по удару по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.
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