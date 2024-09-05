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Зеленский: При ударе РФ по Полтаве ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище

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На данный момент известно о 55 погибших и 328 пострадавших

Зеленский: При ударе РФ по Полтаве ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, попавшие в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.

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Об этом Зеленский сказал в интервью для NBC News, которое записывалось 3 сентября в день обстрела Полтавы.

Это был ракетный удар. Просчитан удар. Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище.

Сейчас считается, что многие были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя", - сказал Зеленский.

Напомним, что россияне 3 сентября нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава.

5 сентября, по данным ГСЧС, было известно о 55 погибших и 328 пострадавших . Спасатели продолжают работу, под завалами может находиться еще 5 человек.

Сухопутные войска проводят расследование по удару по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.

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