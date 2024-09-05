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Избавился от приставки и.о. Рада назначила Матвея Бедного министром молодежи и спорта

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С 9 ноября 2023 Бедный был исполняющим обязанности министра молодежи и спорта

Избавился от приставки и.о. Рада назначила Матвея Бедного министром молодежи и спорта

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада в четверг, 5 сентября, поддержала назначение Матвея Бедного министром молодежи и спорта.

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За проголосовали 239 нардепов, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Отметим, что с 9 ноября 2023 Бедный был исполняющим обязанности министра молодежи и спорта. Он заменил на этом посту Вадима Гутцайта.

Ранее Бедный был заместителем министра молодежи и спорта Украины с июля 2020 года. До этого он был помощником-консультантом народного депутата Украины и директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

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