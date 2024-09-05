Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги наций Молдова - Мальта

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова – Мальта.

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Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За систему ВАР будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.

Напомним, что поединок состоится в Кишиневе 7 сентября и начнется в 19:00.