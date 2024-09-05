Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги наций Молдова - Мальта
Главным будет Николай Балакин
Фото: dynamomania.com
Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова – Мальта.
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Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За систему ВАР будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.
Напомним, что поединок состоится в Кишиневе 7 сентября и начнется в 19:00.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 20:52
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