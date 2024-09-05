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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги наций Молдова - Мальта

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Главным будет Николай Балакин

Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги наций Молдова - Мальта

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова – Мальта.

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Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За систему ВАР будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.

Напомним, что поединок состоится в Кишиневе 7 сентября и начнется в 19:00.

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Мальта Молдова Николай Балакин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 20:52
Ответственные матчи не поручают им. Знают что набокопорють..
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 20:52
Ответственные матчи не поручают им. Знают что набокопорють..
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 21:24
...відробляєш гомосексуаліст пасивний любов кадирівців ? знову на українців червоножопий бабуїн бочку котиш ?
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0
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