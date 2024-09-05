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Мустафаев: В сборной Азербайджана все техничные. Я даже удивился, когда приехал в первый раз

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Вингер получил вызов в сборную Азербайджана на матчи Лиги наций

Мустафаев: В сборной Азербайджана все техничные. Я даже удивился, когда приехал в первый раз

фото из свободных источников

Новина українською

Вингер житомирского "Полесья" Эмиль Мустафаев, который получил вызов в сборную Азербайджана на матчи Лиги Наций против Швеции и Словакии, рассказал об атмосфере внутри азербайджанской команды.

– Что ты можешь сказать о сборной Азербайджана, находясь внутри? Разумеется, в Украине мало что известно об этой команде, и все же, в чем ее главная изюминка?

– А здесь все техничные. Я даже удивился, когда приехал в первый раз. Плюс коллектив хороший. Я вот приехал на первый сбор, пацаны меня хорошо приняли и мне было комфортно.

– Кстати, известно, что у сборной Украины есть такая традиция: новички поют песни на посвящении. А в сборной Азербайджана такое практикуют?

– О нет, здесь такого нет, слава Богу.

– А если бы было, что бы ты пел?

– Наверное… Монатика, Витамин D.

– А сколько игроков сборной Азербайджана владеют азербайджанским языком?

– Ну, процентов 90-95% говорят на азербайджанском. Но они могут переходить на любой другой язык.

– А ты на азербайджанском владеешь?

– Нет, вообще. Но, несмотря на это, у меня нет проблем с коммуникацией с партнерами.

– А в сборной Азербайджана знают наши мат?

– Уже знают ( смеется, – прим.). Но большинство – нет, не выражаются таким образом.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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