Мустафаев: В сборной Азербайджана все техничные. Я даже удивился, когда приехал в первый раз
Вингер получил вызов в сборную Азербайджана на матчи Лиги наций
фото из свободных источников
Вингер житомирского "Полесья" Эмиль Мустафаев, который получил вызов в сборную Азербайджана на матчи
– Что ты можешь сказать о сборной Азербайджана, находясь внутри? Разумеется, в Украине мало что известно об этой команде, и все же, в чем ее главная изюминка?
– А здесь все техничные. Я даже удивился, когда приехал в первый раз. Плюс коллектив хороший. Я вот приехал на первый сбор, пацаны меня хорошо приняли и мне было комфортно.
– Кстати, известно, что у сборной Украины есть такая традиция: новички поют песни на посвящении. А в сборной Азербайджана такое практикуют?
– О нет, здесь такого нет, слава Богу.
– А если бы было, что бы ты пел?
– Наверное… Монатика, Витамин D.
– А сколько игроков сборной Азербайджана владеют азербайджанским языком?
– Ну, процентов 90-95% говорят на азербайджанском. Но они могут переходить на любой другой язык.
– А ты на азербайджанском владеешь?
– Нет, вообще. Но, несмотря на это, у меня нет проблем с коммуникацией с партнерами.
– А в сборной Азербайджана знают наши мат?
– Уже знают ( смеется, – прим.). Но большинство – нет, не выражаются таким образом.
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