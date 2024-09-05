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Румыния подарила Украине систему ПВО Patriot

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Все формальности были соблюдены

Румыния подарила Украине систему ПВО Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы ПВО Patriot.

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Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.

По данным издания, для передачи Украине системы Patriot необходимо было внести изменения в закон 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 Patriot на почти $4 млрд.

В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии и обе палаты парламента страны.

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Комментарии
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download1 (huyersk)
05.09.2024 в 20:20
Румуни справжні брати нам, як показує їх дії. Прихищають наших громадяе, дають пво,..
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0
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Комментарии 4
download1 (huyersk)
05.09.2024 в 20:20
Румуни справжні брати нам, як показує їх дії. Прихищають наших громадяе, дають пво,..
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 19:50
Дякуємо браття !!!!
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0
0
Gican85 (Киев)
05.09.2024 в 19:41
В Киеве разместят
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1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 19:51
..ти вже ка.цап зраду розганяєш ?
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