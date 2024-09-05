Румыния подарила Украине систему ПВО Patriot
Все формальности были соблюдены
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы ПВО Patriot.
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Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.
По данным издания, для передачи Украине системы Patriot необходимо было внести изменения в закон 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 Patriot на почти $4 млрд.
В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии и обе палаты парламента страны.
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05.09.2024 в 20:20
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