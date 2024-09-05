Румыния подарила Украине систему ПВО Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.

По данным издания, для передачи Украине системы Patriot необходимо было внести изменения в закон 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 Patriot на почти $4 млрд.

В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии и обе палаты парламента страны.