В результате тяжелого ранения под Покровском погиб многократный чемпион и призер Украины по фехтованию
В марте 2022 года Игорь Храмцов присоединился к рядам Нацгвардии Украины
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Война с российскими оккупантами унесла жизнь бывшего фехтовальщика, мастера спорта УССР, победителя и призера чемпионатов Украины Игоря Храмцова, который воевал на Донбассе.
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Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.
В марте 2022 года Храмцов присоединился к рядам Нацгвардии Украины и стал на защиту Родины.
Храмцов получил тяжелое ранение во время обстрела под Покровском. За его жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Он умер 3 сентября в возрасте 52 лет.
У погибшего воина остались жена и двое детей.
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