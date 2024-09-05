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В результате тяжелого ранения под Покровском погиб многократный чемпион и призер Украины по фехтованию

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В марте 2022 года Игорь Храмцов присоединился к рядам Нацгвардии Украины

В результате тяжелого ранения под Покровском погиб многократный чемпион и призер Украины по фехтованию

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Война с российскими оккупантами унесла жизнь бывшего фехтовальщика, мастера спорта УССР, победителя и призера чемпионатов Украины Игоря Храмцова, который воевал на Донбассе.

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Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.

В марте 2022 года Храмцов присоединился к рядам Нацгвардии Украины и стал на защиту Родины.

Храмцов получил тяжелое ранение во время обстрела под Покровском. За его жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Он умер 3 сентября в возрасте 52 лет.

У погибшего воина остались жена и двое детей.

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