Министр молодежи и спорта Бедный: Нет времени наслаждаться парижской победой над россиянами

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный рассказал, что у Украины есть плане действий по недопуску россиян и белорусов к зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-дʼАмпеццо.

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- Менее чем через два года состоятся зимние Олимпийские игры. Как сделать, чтобы россиян и белорусов не было на них?

– Уже на этой неделе проводим большое совещание с привлечением рабочей группы, медиа, расследователей. Мы видим, что представители страны-террориста активно пытаются улучшить ситуацию для себя, наращивают влияние, предпринимают попытки вернуться в международные организации. В то же время, видим их слабые места.

Есть план действий, чтобы не допустить их к Олимпиаде. Все анонсировать не буду. Мы понимаем, что времени для отдыха нет, нет времени наслаждаться парижской победой над ними. Это не злорадство над врагом, а наше понимание ситуации. Очень важно, чтобы весь мир понимал, почему спортсмены с триколором не допущены к соревнованиям. Почему? Потому что этот флаг сегодня запрещен! Это флаг страны, нарушающей международные правила, флаг террориста, который убивает мирных людей и разрушает основу, на которой стоит все цивилизованное общество.

Наша миссия сегодня – держать этот фронт и показывать той части мира, которая интересуется спортом – это огромная аудитория, что сейчас это актуально и правильно, что война продолжается, что россияне не перестали убивать наших граждан, что они не перестали оккупировать наши территории, что россияне не прекратили свой наглый международный тероризм.