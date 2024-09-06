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Сырский: За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр

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По словам главнокомандующего, помогла в этом Курская операция

Сырский: За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр

Олександр Сирський/Facebook

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский говорит, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.

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Об этом Сырский заявил в интервью для CNN.

"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает", - сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, помогла в этом Курская операция. Украинская армия лишила оккупантов возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений. Также уменьшилось количество артиллерийских обстрелов.

Также Сырский рассказал, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных, включая лучшие десантно-штурмовые войска.

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