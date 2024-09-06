Сырский: За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский говорит, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.

Об этом Сырский заявил в интервью для CNN.

"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает", - сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, помогла в этом Курская операция. Украинская армия лишила оккупантов возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений. Также уменьшилось количество артиллерийских обстрелов.

Также Сырский рассказал, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных, включая лучшие десантно-штурмовые войска.