Сырский: За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр
По словам главнокомандующего, помогла в этом Курская операция
Олександр Сирський/Facebook
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский говорит, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.
Об этом Сырский заявил в интервью для CNN.
"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает", - сказал Сырский.
По словам главнокомандующего, помогла в этом Курская операция. Украинская армия лишила оккупантов возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений. Также уменьшилось количество артиллерийских обстрелов.
Также Сырский рассказал, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных, включая лучшие десантно-штурмовые войска.
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