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Турецкий клуб заинтересовался услугами Шовковского

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Переговоры возможны только если СаШо покинет Динамо

Турецкий клуб заинтересовался услугами Шовковского

Фото: Пресслужба ФК "Динамо" Київ

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Прошлой осенью Александр Шовковский заменил в должности главного тренера киевлян Мирчу Луческу. Его работа в столичном гранде привлекла внимание "Трабзонспора".

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Несколько дней назад коллектив возглавил легендарный Шенол Гюнеш, который выигрывал с "бордово-синими" 6 чемпионств в статусе футболиста. Его позвали из-за ужасного старта сезона под руководством Абдуллы Авджи.

В источнике отмечают, что руководство хотело бы доверить команду молодому и перспективному наставнику, который смог бы вывести ее на новый уровень. "Черноморские штормы" не планируют контактировать с Шовковским до тех пор, пока он тренирует "Динамо".

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Александр Шовковский Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев)
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Александр Симченко
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