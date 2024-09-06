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Минус 1170 оккупантов и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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Получилось подбить и ПВО

Минус 1170 оккупантов и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1170 военных, 7 танков, 20 артиллерийских систем и средство ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 622 720 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 8631 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 878 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 17 745 (+20) ед;
  • РСЗО - 1178 (+1) ед;
  • средства ПВО - 941 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) ед;
  • крылатых ракет - 2587 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) ед;
  • специальной техники - 3037 (+13) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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