Минус 1170 оккупантов и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Получилось подбить и ПВО
Zelenskiy Official
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1170 военных, 7 танков, 20 артиллерийских систем и средство ПВО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 622 720 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 8631 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 16 878 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 17 745 (+20) ед;
- РСЗО - 1178 (+1) ед;
- средства ПВО - 941 (+1) ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) ед;
- крылатых ракет - 2587 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) ед;
- специальной техники - 3037 (+13) ед.
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