Силы ПВО ночью сбили 27 ударных БпЛА - Воздушные Силы
Работа велась как минимум в 13 областях
Слово і Діло
В ночь на 6 сентября 2024 года враг атаковал одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Приморско-Ахтарск -рф, Чауда, Крым).
Об этом сообщают Воздушные Силы.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбито 27 ударных БпЛА. 8 дронов - локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ), один беспилотник вернулся в направлении оккупированной Донецкой области. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается.
За эти сутки противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
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