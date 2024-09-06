Путин: Будем поддерживать Харрис на выборах в США

Российский диктатор Владимир Путин выдал несколько комплиментарных реплик относительно кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

"Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это выбор американского народа. Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать.

Харрис так заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, может, она воздержится от таких действий (введение санкций - прим.)", - добавил он.