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Путин: Будем поддерживать Харрис на выборах в США

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Путин: Будем поддерживать Харрис на выборах в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин выдал несколько комплиментарных реплик относительно кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

"Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это выбор американского народа. Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать.

Харрис так заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, может, она воздержится от таких действий (введение санкций - прим.)", - добавил он.

Также Путин отметил, что соперник Харрис на выборах Дональд Трамп на посту президента США, "ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент ранее не вводил".

В конце августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. Политик пообещала, что в случае избрания на пост президента, будет поддерживать Украину.

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США Владимир Путин политика война с россией
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Источник:
Медуза
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.09.2024 в 12:11
Блефує , шолудивий яйцечлен .
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.09.2024 в 12:11
Блефує , шолудивий яйцечлен .
Ответить
1
0

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