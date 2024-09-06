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Враг нанес удар по Павлограду: 40 пострадавших, среди раненых есть дети

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Утренний теракт

Враг нанес удар по Павлограду: 40 пострадавших, среди раненых есть дети

ДСНС України

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6 сентября российская армия обстреляла Павлоград Днепропетровской области. Есть пострадавшие и разрушения.

На 12:45 ГСЧС Украины сообщило о 40 пострадавших (трое из них - дети) и одном погибшем в Павлограде.

Поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня 5 человек. На месте удара работают психологи ГСЧС, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак добавил, что среди людей, которые находятся сейчас в больнице, двое в тяжелом состоянии. Медики делают все для того, чтобы спасти их.

В Воздушных силах уточнили, что россияне для удара по Павлограду применили пять баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей рф. Удар был по гражданской инфраструктуре города.

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Источник:
ДСНС
Опубликовал: Александр Бураков
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