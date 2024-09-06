Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией.

"Направление этого меморандума - сотрудничество и помощь. Мы будем отправлять наших детей в Латвию на оздоровление. Детей, которые будут собраны из областей, где сейчас идут боевые действия, - Харьковской, Сумской, Донецкой. Мы такие меморандумы подписали во многих странах, это очень важный шаг для того, чтобы мы могли дать нашим детям хоть какую-то возможность переключиться с постоянных террористических атак и тревог на нормальную жизнь.

Сегодня футбол в Украине - это очень важный элемент жизни нашего народа. Через футбол мы можем предоставить детям возможность заниматься спортом. Наши военные тоже болеют, сами играют в футбол. Я думаю, что в жизни вообще всего мира футбол - это то, что объединяет страны. Поэтому важны не только политические мосты, но и спортивные, которые мы сейчас строим", - отметил Андрей Шевченко.