Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией
Глава УАФ также встретился с украинскими детьми
Фото: lff.lv
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией.
"Направление этого меморандума - сотрудничество и помощь. Мы будем отправлять наших детей в Латвию на оздоровление. Детей, которые будут собраны из областей, где сейчас идут боевые действия, - Харьковской, Сумской, Донецкой. Мы такие меморандумы подписали во многих странах, это очень важный шаг для того, чтобы мы могли дать нашим детям хоть какую-то возможность переключиться с постоянных террористических атак и тревог на нормальную жизнь.
Сегодня футбол в Украине - это очень важный элемент жизни нашего народа. Через футбол мы можем предоставить детям возможность заниматься спортом. Наши военные тоже болеют, сами играют в футбол. Я думаю, что в жизни вообще всего мира футбол - это то, что объединяет страны. Поэтому важны не только политические мосты, но и спортивные, которые мы сейчас строим", - отметил Андрей Шевченко.
Глава УАФ также встретился с украинскими детьми, которые сейчас вынужденно находятся в Латвии. Эмоциональная встреча состоялась в рижском спортивном комплексе Lidl Arena.
Также Андрей Шевченко сегодня планирует посетить в Риге матч молодежной сборной Украины. Подопечные Унаи Мельгосы встретятся с командой Сербии в рамках отбора Евро-2025 U-21. Начало игры - в 19:00 по Киеву.
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