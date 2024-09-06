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Зеленский на Рамштайне: Эта осень должна стать временем, когда закончится российская агрессия

Общие новости

Обращение президента к партнёрам

Зеленский на Рамштайне: Эта осень должна стать временем, когда закончится российская агрессия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Союзники Украины могут сделать так, чтобы агрессия России прекратились. Это нужно сделать уже этой осенью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время "Рамштайна".

"Мы готовы производить больше нашего собственного вооружения здесь в Украине. Мы готовы работать с вами по совместному производству дронов, ракет и другого вооружения, которое показало себя на поле боя и может усилить ваших людей в Силах обороны после этой войны. Чтобы достичь этого нам нужно финансирование. Мы готовы быстро производить все, что поможет нам приблизить конец этой войны. В частности, давя решительно на Россию к реальному миру.

Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - сказал он.

Напомним, Зеленский прибыл 6 сентября на авиабазу "Рамштайн" в Германии для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны государства.

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Владимир Зеленский Рамштайн война с россией
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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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aleks68
06.09.2024 в 16:00
и чем эта агрессия закончится?потерей территорий?кому нужны такие мирные конференции?зелёный .....арахамия уже обо всём договорился в стамбуле?
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Комментарии 1
aleks68
06.09.2024 в 16:00
и чем эта агрессия закончится?потерей территорий?кому нужны такие мирные конференции?зелёный .....арахамия уже обо всём договорился в стамбуле?
Ответить
0
0

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