Сегодня Байден объявит о новом пакете военной помощи США для Украины на $250 млн
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин
Getty Images / Global Images Ukraine
6 сентября президент США Джон Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.
Как информирует Европейская правда, об этом на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что из-за приближения зимы для Украины сейчас "критический момент".
"Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи по безопасности в размере 250 миллионов долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины, и мы доставим их в соответствии с ходом войны", - сказал Остин.
Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.
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