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Сегодня Байден объявит о новом пакете военной помощи США для Украины на $250 млн

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин

Сегодня Байден объявит о новом пакете военной помощи США для Украины на $250 млн

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6 сентября президент США Джон Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.

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Как информирует Европейская правда, об этом на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что из-за приближения зимы для Украины сейчас "критический момент".

"Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи по безопасности в размере 250 миллионов долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины, и мы доставим их в соответствии с ходом войны", - сказал Остин.

Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 17:23
Дякуємо браття ! Ждем дозволу на надання далекобійної зброї !
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2
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 17:23
Дякуємо браття ! Ждем дозволу на надання далекобійної зброї !
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2
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 17:14
Мало Джо. Очень мало! Не ожидал если честно что ты такой скряга!
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0
3
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 17:26
... дасть більше тоді, коли ти 57-річний пасивний гомосєк, прийдеш з повинною в СБУ по справі про наведення ракет на Харків... Повертайся з бєлгорода, а кадирівцям подаруй вівцю, щоб не сумували за тобою...
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1
2
Dr. House (Поділля)
06.09.2024 в 17:51
Мало, але в Шарлотки трампістської вже підгорає
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