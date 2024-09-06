Германия передаст Украине еще 12 САУ PzH 2000
Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус
Фото: Arsenii Gerasymenko
Глава немецкого Минобороны Борис Писториус на американской авиабазе в Рамштайне заявил что Германия пообещала передать Украине еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.
Об этом сообщает Tagesspiegel.
По его словам, САУ передадут на на сумму 150 миллионов евро. Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем, добавил он.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль в среду, 4 сентября, подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.
Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Кварцяный: Ахметов доверил управление Палкину и Срне, а они взяли курс не на развитие Шахтера, а на продажу футболистов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans