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Германия передаст Украине еще 12 САУ PzH 2000

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Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус

Германия передаст Украине еще 12 САУ PzH 2000

Фото: Arsenii Gerasymenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус на американской авиабазе в Рамштайне заявил что Германия пообещала передать Украине еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

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Об этом сообщает Tagesspiegel.

По его словам, САУ передадут на на сумму 150 миллионов евро. Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем, добавил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль в среду, 4 сентября, подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.

Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

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