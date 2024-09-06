США официально объявили о новом пакете помощи на $250 млн: что в него вошло

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.

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Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.

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В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Полное содержимое пакета помощи от США: