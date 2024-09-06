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США официально объявили о новом пакете помощи на $250 млн: что в него вошло

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Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley и другое вооружение

США официально объявили о новом пакете помощи на $250 млн: что в него вошло

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.

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Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.

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В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Полное содержимое пакета помощи от США:

  • ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
  • ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Брэдли;
  • бронетранспортеры M113;
  • бронированные автомобили MRAP;
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское учебное оборудование;
  • оборудование для подрыва и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.
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