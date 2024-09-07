Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - The Wall Street Journal

Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

Издание отмечает, что передача Тегераном баллистических ракет России "даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины".

WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне усиления ракетных ударов России по украинским городам и инфраструктуре, что привело к гибели десятков гражданских людей за последние дни.

Никаких деталей относительно количества и типов ракет, которые получила Россия, издание не приводит.

По словам европейских чиновников, Вашингтон недавно проинформировал своих союзников о действиях Ирана.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это.