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Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - The Wall Street Journal

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Деталей по передаче этих ракет пока нет

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - The Wall Street Journal

Associated Press

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

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Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

Издание отмечает, что передача Тегераном баллистических ракет России "даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины".

WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне усиления ракетных ударов России по украинским городам и инфраструктуре, что привело к гибели десятков гражданских людей за последние дни.

Никаких деталей относительно количества и типов ракет, которые получила Россия, издание не приводит.

По словам европейских чиновников, Вашингтон недавно проинформировал своих союзников о действиях Ирана.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это.

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07.09.2024 в 01:24
Доброї Ночі Українці Давайте Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук ТікТок і У Всіх Соцмережах Світу і Тоді Потім Люди Нашим Військовим Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Репост
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