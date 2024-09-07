Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - The Wall Street Journal
Деталей по передаче этих ракет пока нет
Associated Press
Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
Издание отмечает, что передача Тегераном баллистических ракет России "даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины".
WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне усиления ракетных ударов России по украинским городам и инфраструктуре, что привело к гибели десятков гражданских людей за последние дни.
Никаких деталей относительно количества и типов ракет, которые получила Россия, издание не приводит.
По словам европейских чиновников, Вашингтон недавно проинформировал своих союзников о действиях Ирана.
Ранее в Евросоюзе заявляли, что если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это.
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