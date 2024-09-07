Камбэки Украины U-21 и Италии, травма Попова и письмо Ингульца в УПЛ. Главные новости за 6 сентября

Барколя очень быстро открыл счет, однако "триколор" отыгрались еще до перерыва с помощью красивой комбинации Тонали и Димарко. После перерыва Фраттези и Распадори принесли окончательный успех "Скуадре Адзурре" - 1:3.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров накануне поединка Лиги наций-2024/2025 с командой Албании пообщался с представителями СМИ. В частности он сообщил, что защитник "Динамо" Денис Попов, как и Артем Довбик, имеет повреждение и "сине-желтым" не поможет. Также известно, что Михаил Мудрик пропустил тренировку перед поединком ЛН с Албанией, хотя информации о травме вингера не было.

На перерыв команды ушли при счете 1:1 на табло. "Сине-желтые" пропустили уже на 7-й минуте, но в конце тайма отыгрались. На старте второй половины встречи Ярмолюк реализовал пенальти. Команда Мельгосы продолжает лидировать в группе квалификации Евро-2025 со стопроцентным результатом после 7 матчей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Такое решение рассматривает президент клуба Александр Поворознюк в случае, если через неделю его клубу не позволят играть матч УПЛ с "Черноморцем" на новом стадионе. Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ прокомментировал ситуацию с новым стадионом "Ингульца". Подробности - выше по ссылке.

Сегодня, 5 сентября, "Минай" на своем поле в матче Первой лиги проиграл тернопольской "Ниве" 0:2, и на протяжении всего поединка сербский специалист имел подавленный вид, вел себя апатично. Как сообщает UA-Футбол, после игры Любенович заявил, что не узнавал свою команду, что не было эмоций. И что подаст руководству клуба запрос на отставку.

Форвард "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в "Заре", сообщает пресс-служба луганского клуба. Ранее СМИ писали, что Владислав будет выступать за луганчан на правах аренды до конца сезона. Также была информация, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".

"Бенфика" объявила о назначении Бруну Лаже на должность нового наставника команды. Соглашение между 48-летним специалистом и лиссабонским клубом рассчитано до середины 2026 года. Ранее Лаже уже работал с "Бенфикой" в период с января 2019 года по июнь 2020 года, завоевав с "орлами" титул чемпиона Португалии и национальный Суперкубок.